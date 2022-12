Piden arresto de Passarella, expresidente de River Plate, por reventa de boletos

en la reventa de boletos, en el marco de numerosas denuncias contra de la gestión del exfutbolista.

De acuerdo a la investigación el caso salpica además a integrantes de la Policía Federal, todos involucrados en una maniobra en la que se revendían las entradas para partidos de fútbol y recitales que se realizaban en el estadio Monumental, el más grande de Argentina, según publica este domingo el diario deportivo Olé.

"La relación directa entre el máximo dirigente del club, uno de los principales referentes de 'los borrachos del tablón' (como se llama a la barrabrava de River) y un encumbrado empresario del espectáculo, despeja toda duda sobre el auspicio y soporte activo que profesan las autoridades de River a ese engendro conocido como barrabrava, en una relación de beneficios económicos mutuos que se le arrebatan al club y a los socios", dice el dictamen del fiscal José María Campagnoli que publica el diario.

En base a las pruebas resultantes de decenas de escuchas telefónicas que constan en más de 400 fojas de la investigación, el fiscal solicitó el allanamiento del club, de los domicilios de los involucrados y la detención de Passarella, quien fue capitán de la selección albiceleste que ganó el Mundial-1978 en Argentina.

También solicitó el arresto de Diego Turnes (ex vicepresidente), Gustavo Poggi (ex responsable del área de socios), Eduardo Rabufetti (ex vocal) y Andrés Monteiro (gerente de Top Show, empresa encargada de hacer el canje de entradas para socios).

La 'barrabrava' de River Plate sólo con el negocio ilegal de tickets de acceso al estadio Monumental recaudó 8,5 millones de pesos (1,3 millones de dólares) anuales, según una investigación del canal C5N realizada este año.

El nuevo presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, que ganó las elecciones de la institución este mes, reveló que la anterior administración dejó un pasivo de 425 millones de pesos (66 de millones de dólares) y no de 383 millones como había informado su antecesor.

"Tengo un aeropuerto en el campo de juego estan aterrizando todos los cheques voladores (cheques posdatados sin fondos) que nos dejaron", indico el titular de River, uno de los clubes más populares de Argentina.

La solicitud del fiscal en la causa por venta de boletos a cargo del juez Fernando Caunedo, está sin embargo de momento paralizada por la suspensión de Campagnoli resuelta por pedido de la procuradora general (jefe de fiscales) Alejandra Gils Garbó por supuesto mal desempeño en otro caso que estaba bajo su investigación.

Además de dos títulos Mundiales (Argentina-78 y México-86), como jugador Passarella ganó siete títulos en primera división y como entrenador obtuvo tres campeonatos en Argentina y uno en México, con el Monterrey.

El 'Kaiser' dirigió a las selecciones argentina y uruguaya.

