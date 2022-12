Piden investigar al presidente del Senado por presunto tráfico de influencias

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria para que se investigue al presidente del Senado, José David Name, por presunto tráfico de influencias.



Según Bustos, el congresista estaría participando en la elección del director de la Corporación Regional del Magdalena, Cormagdalena, pues señaló que este estaría presionando a alcaldes municipales y al mandatario departamental para que nombren en ese cargo a una persona cercana. (Lea también: Los correos electrónicos que enredarían a Pretelt por tráfico de influencias )



Bustos asegura además que el senador se ha valido de su cargo y de su investidura para influir en ese nombramiento por lo que recordó que los funcionarios públicos deben evitar de utilizar su posición para obtener beneficios personales inadecuadamente.



Señaló que "emite comunicados, ejerce tráfico de influencias y presiona indebidamente para que su amigo personal y recomendado, José Gregorio Manga Certain, sea electo Director de Cormagdalena, presionando indebidamente con denuncias y quejas infundadas ante la Procuraduría General de la Nación a los servidores públicos que participan en la votación de la elección del futuro Director de Cormagdalena”. (Lea también: Presidente del Congreso se quejó por falta de recursos para funcionar )



“Recibí en la Red de Veedurías Ciudadanas, dos quejas anónimas presentadas contra el Senador José David Name y ante el Despacho del Señor Procurador General, en la que se indica que se estaría presuntamente amenazando a los alcaldes que no votaron por el señor Manga, al igual que se denuncia el presunto apoyo del Senador Name a la campaña del Señor Manga a la Dirección de Cormagdalena”, puntualizó.