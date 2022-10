Plan que ofrece Elite a inversionistas afectados no está aprobado: Supersociedades

El plan de devolución de dineros que los promotores de Elite, una de las empresas vinculadas al escándalo de las libranzas, le están ofreciendo a los inversionistas afectados no ha sido aprobado por la Superintendencia de Sociedades.



Un documento conocido por Blu Radio señala que la propuesta de Alejandro Navas, Marino Salgado y Fernando Ordiozola, directivos de la firma Elite no cumple los requisitos exigidos por la ley y por lo mismo no está en firme.



Cabe recordar que Navas y sus socios propusieron un plazo de cinco años para devolver los recursos siempre y cuando puedan seguir operando en el mercado de las libranzas extra bancarias.



El superintendente Francisco Reyes explicó que para que este plan sea aprobado debe haber una favorabilidad entre los afectados de más del 75% de los afectados y tal aprobación no se ha dado.



Incluso la comunicación se expide luego de que varios de los inversionistas afectados por Elite le pidieran a la SuperSociedades que le prohibiera a Navas y sus socios seguir divulgando esa propuesta sin contar con el visto bueno de la liquidadora María Mercedes Perry.



En la actualidad tanto Elite Internacional Américas como las cooperativas que generaban las libranzas que Élite vendía están intervenidas por captación ilegal de dineros del público.



Durante las investigaciones las autoridades han encontrado que muchos de los pagarés eran falsos, fueron vendidos a más de un inversionista a la vez o fueron adulterados para aumentar el saldo que supuestamente representaban.