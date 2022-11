Plan retorno: Muertes en accidentes de tránsito se redujeron 59%

En el final de la Semana Santa en Colombia cerca de 8 millones de vehículos se han movilizado por los corredores viales de todo el país.



Para la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, esta semana se constituye en un punto de quiebre de la accidentalidad vial, pues se logró una disminución en los accidentes fatales de un 59 %, tras la articulación de las autoridades, la Policía Nacional y los distintos actores viales.



En el mismo periodo de tiempo en 2016 la accidentalidad daba cuenta de 170 muertos y 1.134 lesionados graves. Este año, los accidentes han causado 70 muertes y 401 heridos, es decir que la fatalidad se redujo en 100 casos mientras los lesionados bajaron 733 casos.



Por otra parte, en términos operativos, hubo la necesidad de sancionar a 7.153 conductores, de los cuales 1.383 fueron motociclistas, 279 por adelantar en sitio prohibido, y 245 por transporte ilegal.



En cuanto al retorno a Bogotá, autoridades tomaron las siguientes medidas:



1. Bogotá - Fusagasugá – Melgar – Girardot. (Contraflujo Silvania - Subía - Chusacá – Soacha de 12 del mediodía a 10 pm y uso de carril de Transmilenio desde el Sector “Tropezón” hasta “Venecia” desde las 10 am hasta las 01 am del lunes, además de Intermitencia semafórica desde Soacha hasta Av. Boyacá de 12:00 a 01:00 del lunes)



2. Bogotá – La Mesa – Girardot “calle 80”. (Reversible desde el peaje de San Pedro hasta la Glorieta de Mosquera de 12:00 a 22:00, así como desde La Gran Vía hasta la Glorieta de Mosquera de 12:00 a 22:00)



3. Bogotá – La Mesa – Girardot “calle 13”. (Reversible desde la carrera 128 con calle 17, hasta la carrera 103 con Avenida El Dorado; tomando por la carrera 129 y luego calle 24, desde el mediodía hasta las 8 pm)



4. Bogotá – Villavicencio. (Reversible desde Villavicencio – Bogotá 14:00 a 21:00, así como Intermitencia semafórica desde Yomasa hasta El Tunal de 14:00 a 22:00.)



5. Bogotá – Tunja. (Reversible por la Carrera 7, desde Puente “El común” hasta la Calle 183 de 15:00 a 20:00, así como Intermitencia semafórica desde la carrera 7 hasta calle 183 (Cruce Codito) de 15:00 a 20:00).



6. Bogotá – La Vega – Villeta. (Contraflujo desde la Zona industrial “La Florida” hasta el Puente de Guadua 15:00 a 22:00, así como intermitencia semafórica desde El Puente de Guadua hasta Av. Ciudad de Cali de 13:00 a 21:00).



Finalmente, para este domingo aplicará restricción para vehículos de carga igual o superior a 3.4 toneladas desde las 8 am hasta las 1 am del lunes.