de agua potable, porque se cansaron del aplazamiento de la instalación de una planta que le provea este recurso, debido a la que tenían anteriormente se dañó por un desastre natural.

Publicidad

Además, ciudadanos de ese departamento no quieren seguir pagando recibos costosos, por un servicio que no tienen, y no quieren ver más a sus niños enfermos de diarrea crónica a causa del agua contaminada.