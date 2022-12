¿Podrán el proceso de paz y las Farc hacer reelegir a Santos? Debate

Tras el anuncio de Juan Manuel Santos de aspirar a una reelección en 2014, el equipo de analistas de Mañanas BLU debaten sobre los argumentos de campaña que podrían darle el triunfo al presidente, en el que sobresale el proceso de paz en La Habana que no logró firmarse este mes como estaba planeado.

Sin embargo, existen otras banderas que el candidato presidente debería tener en cuenta. Según Sandra Borda , “el Gobierno reconoce que los temas sociales y económicos serán más importantes que la paz para los electores”.

Por su parte, Rafael Guarín insistió en que seguirá siendo esa agenda con la que Santos busque convencer la decisión de los votantes y está justificado en que esa “bandera de campaña coincide con que se haya escrito una ley para la paz”.

También de acuerdo de esta razón como subsistencia del actual Gobierno, Héctor Riveros recordó que para nadie ha sido un secreto y es obvio que “la campaña será entorno a la paz”, pero que no es tan simple porque aún falta un referendo que la “corte no lo ha revisado porque no se ha logrado un acuerdo con las Farc”.

