Polémica en redes sociales por presentación de One Direction en El Campín

el Estadio de Bogotá.

Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik , Niall Horan y Louis Tomlinson realizan su gira por América Latina titulada "Where We Are".

Algunos de los comentarios en la red social:

#ElCampinEsparaFútbol no para payasadas como la de hoy, sea Millos o Santafereño nos tenemos que hacer sentir para defender nuestro templo.

#ElCampinEsParaFútbol Hay más lugares donde pueden presentarse.

#ElCampinEsParaFútbol ¿Qué se siente saber que una banda llena más el estadio que sus propios equipos?