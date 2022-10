Polémica por senadores de La U y Cambio Radical que abandonaron debate de JEP

Contrario a lo que se pensaba, la negación de las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz en el Senado terminó no estando tan “cantada” y las mayorías jugaron en contra, obligando a repetir la votación.



Pese a que había decisión de bancada de votar en contra de las objeciones, miembros de los partidos Cambio Radical y La U terminaron saliéndose del recinto y provocaron lo que parecía imposible: por un voto no se logró tomar decisión y tendrá que repetirse la votación.

Los senadores Ana María Castañeda, de Cambio Radical, y Maritza Martínez, José David Name, Miguel Amín, Berner Zambrano y Eduardo Pulgar, de La U, se fueron del debate, hecho que fue denunciado por la oposición y los sectores que defienden las objeciones.



Vea aquí quienes votaron como y quienes se salieron... pic.twitter.com/fJER3vktEd — Angélica Lozano Correa🏳️‍🌈 (@AngelicaLozanoC) May 1, 2019

Ante esto, el senador German Varón, de Cambio Radical, expresó que “faltaron varios votos, pues son no menos de siete u ocho partidos, que de haber estado presentes se hubiera logrado la mayoría que exige la ley”.



El Gobierno Nacional respaldó a los congresistas que tomaron la decisión de no votar.



“Hablamos con todos los senadores y partidos, insistimos hasta último momento. Recordemos que el partido de La U es partido de gobierno y quedado demostrado que hay gente que quiere apoyar las objeciones, ante el riesgo que hay para el país. A pesar de la ley de bancadas y de la gran presión que se dio en esta sesión, queda abierta la posibilidad de hacer un acuerdo y revisar los puntos que son de preocupación para el Gobierno”, precisó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



El Paso a seguir será que los partidos analicen si estos casos hay lugar o no a sanciones y si los senadores ausentes, que han sido cercanos a la Casa de Nariño, llegan o no a la votación definitiva, este miércoles.