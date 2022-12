Policía detiene al sospechoso de haber disparado en varios lugares de París

de París fue detenido este miércoles tras varios días de búsqueda, indicó la policía.

Se trata de Abdelhakim Dekhar, condenado a cuatro años de prisión en 1998 por complicidad en un caso de asesinato múltiple, indicaron fuentes policiales.

La fiscalía confirmó que su ADN corresponde al que se encontró en el periódico 'Libération' y en el barrio de negocios de la Défense, dos de los lugares donde tuvieron lugar los disparos.

El ministro del Interior francés, Manuel Valls, aseguró el jueves de madrugada que "todo demuestra hoy su implicación en los hechos que se le imputan desde hace varios días".

El sospechoso fue localizado hacia las 19h00 (18h00 GMT) en un párking subterráneo de Bois-Colombes, un pueblo en el noreste de París, indicó la fiscalía de la capital francesa.

Los policías lo encontraron dentro de un vehículo en un párking público. Dekhar se encontraba en estado "semiconsciente, sin duda tras haber tomado medicamentos, lo que puede dejar pensar en un intento de suicidio", una hipótesis que también evocó el ministro del Interior.

El sospechoso fue localizado gracias a la información de una persona que le dejaba dormir en su casa "de vez en cuando", indicó el director de la policía judicial parisina, Christian Flaesch. "[Abdelhakim Dekhar] le habría dicho, hablando del caso del tirador: 'He hecho una estupidez'", según otra fuente cercana al caso.

Dekhar, de 48 años, no estaba sin embargo en condiciones de declarar y fue trasladado a un hospital de París donde sigue bajo custodia.

Se trata del primer sospechoso detenido desde que empezó la búsqueda del tirador el pasado viernes, cuando disparó en los locales de la cadena de televisión BFMTV.

Los análisis y las huellas genéticas confirmaron a los investigadores que también fue él el responsable del ataque el pasado lunes en el periódico 'Liberation', en el que el asistente de un fotógrafo resultó gravemente herido por disparos de escopeta.

El ADN también confirmó que fue el mismo hombre el que disparó un poco más tarde contra el banco Société Générale, en el barrio de negocios de la Défense, y luego secuestró brevemente a un automovilista.

Según una fuente policial, el sospechoso no se había manifestado desde su salida de prisión y su ADN no estaba en el sistema policial porque en esa época no existían ficheros. "Probablemente estaba en el extranjero", dijo el ministro del Interior.

Antes de la confirmación del ADN, los investigadores ya estaban convencidos de que los ataques en París eran obra del mismo hombre.

El martes la Policía difundió una foto en la que se veía al sospechoso en el metro.

Este miércoles el asistente fotógrafo que resultó herido en el tórax y el abdomen en 'Libération' "pudo ser despertado y puesto en ventilación artificial", indicó el hospital Pitié-Salpétrière, aunque todavía tendrá que quedarse en reanimación.

Abdelhakim Dekhar fue condenado a cuatro años de prisión en 1998 por asociación criminal por haber comprado una escopeta que sirvió en una persecución protagonizada por Florence Rey, que dejó cinco muertos en París, tres de ellos policías, el 4 de octubre de 1994.

Esa noche, Rey y su compañero Audry Maupin irrumpieron en un depósito de vehículos de Pantin, en las afueras de París, probablemente para robar dos pistolas con los que querían cometer un atraco.

La persecución por las calles de la capital terminó con la muerte de cinco personas, tres de ellas policías, y las autoridades calificaron entonces a los dos jóvenes de "potenciales imitadores de Action Directe", en referencia a un grupúsculo de extrema izquierda que actuó en Francia en los años 1980.

AFP.