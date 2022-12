Policía interviene para intentar calmar a sobrevivientes de terremoto en Nepal

La policía antidisturbios nepalí intervino este miércoles para contener la ira de miles de personas que quieren irse de Katmandú y no tienen cómo, cuatro días después del terremoto que causó al menos 5.000 muertos.



Agotadas por las réplicas, y ante la ausencia de viviendas y el miedo a que se agoten los alimentos, miles de personas se congregaron antes del alba en la estación de autobuses para tomar uno de los autocares especiales prometidos por el gobierno.



Al ver que no había autobuses se enfurecieron y estallaron escaramuzas con la policía antidisturbios enviada para intentar controlar la situación.



"Llevamos esperando desde el alba. Nos dijeron que habría 250 autobuses pero no ha llegado ninguno", explica Kishor Kavre, un estudiante de 25 años que quiere marcharse de la capital en ruinas.



"Estamos impacientes por regresar a casa para ver a nuestras familias pero no sabemos cuándo vendrán (los autobuses)", contó.



Las réplicas del terremoto han disminuido considerablemente pero cientos de miles de personas siguen durmiendo en la calle.



En las aldeas de difícil acceso los supervivientes están desesperados y piden ser evacuados en cuanto ven un helicóptero de rescate.



En el distrito de Gorkha, uno de los más afectados, los habitantes de varios pueblos se precipitaron con los brazos abiertos hacia un helicóptero militar indio para pedir agua y víveres.



Un periodista de la AFP a bordo del aparato, vio decenas de casas destruidas.



"No hemos recibido comida desde el terremoto (...) aquí no tenemos nada", contó a la AFP Sita Gurung, en la aldea de Lapu.



Más de 5.000 personas (5.057) murieron en Nepal por el terremoto de magnitud 7,8 ocurrido el sábado y unas 8.000 resultaron heridas. Según la ONU, ocho de los 28 millones de habitantes del país se vieron afectados de una u otra manera por la catástrofe.



Los equipos de rescate de numerosos países ayudan a las autoridades del país, uno de los más pobres de Asia, frente a la catástrofe.



El martes por la noche, los socorristas franceses lograron retirar de entre los escombros de su casa a un hombre que permaneció 82 horas bloqueado.



Apenas consciente y cubierto de polvo, Rishi Khanal, de 27 años, fue transportado al hospital.



Los socorristas tienen dificultades y la lluvia no les facilita la tarea. Para este miércoles, el ejército prevé una mejora de las condiciones meteorológicas.



Aparatos de las fuerzas aéreas de varios países, como Estados Unidos, China e Israel su unieron a las operaciones.



El martes, el primer ministro nepalí Sushil Koirala anunció que se intentará llevar ayuda urgente a las localidades del Himalaya más recónditas.



"Hacemos cuanto podemos para llegar al mayor número de lugares posible. El tiempo ha mejorado hoy, así que esperamos poder ayudar a más víctimas", declaró este miércoles el portavoz del ejército, Jagdish Pokharel.



Un helicóptero logró llegar al lugar donde el martes se produjo una avalancha, en el distrito de Ghoratabela, muy apreciado por los amantes del senderismo.



Por el momento se desconoce el número de víctimas en esta zona donde, según un responsable local, Gautam Rimal, podría haber entre 200 y 250 personas.



Dieciocho supervivientes fueron rescatados.



Nepal, como toda la cordillera del Himalaya, está situado en el punto de contacto entre las placas tectónicas euroasiática e india, una zona de fuerte actividad sísmica.



En agosto de 1988, un sismo de magnitud 6,8 dejó 721 muertos en el este de Nepal y en 1934, un terremoto de magnitud 8,1 acabó con la vida de 10.700 personas en Nepal e India.



AFP