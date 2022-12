Policía redobla operativos para inmovilizar vehículos con Uber en Bogotá

Este jueves aumentaron los operativos de tránsito en Bogotá en contra del servicio de Uber, luego de que la ministra de Transporte, Natalia Abello, reiterara en las últimas horas que los vehículos que usen la aplicación trabajan de manera ilegal.



El coronel Manuel Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, contó que en lo corrido del año van 287 vehículos inmovilizados cuando transportan a ciudadanos que solicitaron el servicio mediante el uso de la aplicación móvil.



Además dijo que solo este jueves han inmovilizado a 16 vehículos blancos de servicio especial.



En entrevista con Blu Radio, uno de los conductores de servicio especial lamentó que le inmovilizaran el carro, pues, dijo, no está robando a nadie.



“Por qué no nos dejan trabajar, es que yo no estoy robando, no estoy hurtando, yo estoy prestando un servicio, ilegal es robar, ilegal es, como un taxista, subir a un pasajero y cogerlo a piedra”, enfatizó el conductor.