Polo propone reforma constitucional para modificar funciones de la Procuraduría

en cuanto a destituciones.

La presidente de dicha colectividad respaldó la decisión de Gustavo Petro sobre radicar una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante una posible destitución por parte de la Procuraduría.

“Se debe revisarse la facultad excesiva del procurador que nosotros no compartimos; el caso de Piedad Córdoba, el de Gustavo Petro y otros muy sonados. Nos parece que no deben recibir ese tratamiento, pero la ley es la ley y los organismos internacionales no pueden derogarla”, dijo Claro López.