‘Popeye’ dice que García Márquez era el enlace entre Pablo Escobar y Cuba

En una entrevista con el canal puertorriqueño Wapa Tv, John Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, exsicario del Cartel de Medellín, aseguró que Gabriel García Márquez era el enlace entre Pablo Escobar y los hermanos Raúl y Fidel Castro.

El periodista de la cadena de Puerto Rico aseguró que la afirmación hecha por ‘Popeye’ era “bastante seria” por lo que Velásquez aseguró que en una oportunidad entregó una carta del jefe del cartel de Medellín dirigida a los Castro.

Alias ‘Popeye’ reveló que durante un viaje a México “me esperaba la policía mexicana” en el aeropuerto “y me llevaron donde ‘Gabo’, que estaba firmando autógrafos. Me llamó aparte y me dijo: “‘Popeye’, ¿dónde trae la carta?”, y yo se la entregué”.

‘Popeye’ no entregó más información sobre la supuesta participación de Gabriel García Márquez como “enlace”.