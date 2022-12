‘Popeye’ no quedará en libertad y solo saldría de la cárcel hasta 2020: juez

-como aseguran algunos medios- debido a que debe cumplir una pena de 12 años y 12 meses que fue interpuesta en el año 2008 por concierto para delinquir y narcotráfico.

‘Popeye’, quien podría seguir en la cárcel hasta el año 2020, nunca ha estado en libertad a pesar que la defensa ha tramitado una solicitud de libertad condicional por su buena conducta. “Si se cumplen con los requisitos se estudiará”, aseguró el jurista.

“No es cierto que ‘Popeye’ vaya a salir de prisión porque él no tiene cumplida su pena y no tiene las quintas partes para la libertad condicional. No sé de dónde sacaron esa información”, manifestó el juez.

Con respecto a las revelaciones de Jairo Velásquez en la revista Semana, Galán dijo que la Fiscalía sería el único encargado de investigar y comprobar si lo dicho por el jefe de sicarios de Pablo Escobar es cierto.

Velásquez Vásquez hizo parte del círculo de confianza de Pablo Escobar y perteneció a la estructura criminal del Cartel de Medellín. En 1992, por orden de Pablo Escobar, ‘Popeye’ se entregó a la justicia colombiana supuestamente para conformar un aparato de seguridad que protegiera al capo del narcotráfico desde la cárcel.

En ese momento la justicia colombiana lo encontró culpable de al menos 250 asesinatos, por lo que fue condenado a 20 años de prisión. Otro juez lo encontró culpable de narcotráfico y concierto para delinquir y lo condenó a doce años y seis meses de prisión. Durante las últimas dos décadas sus confesiones y apariciones en medios de comunicación han permitido reconstruir detalles de la dinámica de esa organización criminal y de su interacción con otras estructuras criminales y gubernamentales en el ámbito nacional e internacional.