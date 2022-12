Por afán no pueden dejar un acuerdo con cosas pendientes: Camilo Gómez

Según lo expresado por los propios negociadores del Gobierno, ayer en la reunión con los conservadores, aún hay temas muy importantes pendientes como la participación en política de los jefes de las Farc y asuntos en los borradores de los acuerdos ya publicados, como el tema de tierras y el mecanismo de definición de los magistrados.



Al parecer los tiempos se están alargando a pesar de que algunos sectores aseguran que falta poco para la firma.



Camilo Gómez, exalto Comisionado de paz durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana asegura que los tiempos del acuerdo de paz no son importante ahora, pues los colombianos no pueden votar un acuerdo con cosas pendientes por desarrollar.



“El diablo está en los detalles ojalá el Gobierno no tenga debilidades por la carrera de firmar pronto y hacer un plebiscito. El acelere del gobierno es una cosa política y no por mucho madrugar amanece más temprano. No se pueden dejar puntos pendientes por hacer rápido el plebiscito. ¿Vamos a ir a un plebiscito las FARC armados? Ellos han dicho que si el no llegara a ganar no volverían a la guerra. Resulta curioso como afirmó el expresidente Andrés Pastrana, que sea el Gobierno el que anuncie que hay violencia si el no gana”, aseguró Gómez.



El excomisionado de Paz preguntó en la reunión de ayer cuánto será el costo de los acuerdos a Humberto de La Calle y Sergio Jaramillo “a lo que no me dieron respuesta. Ahí es donde se analiza si es por el costo de los acuerdos que se espera la reforma tributaria, no sabían los precios. El Gobierno está en mora de presentar la reforma tributaria, ¿cuántos impuestos más van a poner para al paz?”



Contrario a esto el senador Iván Cepeda asegura que los tiempos si son importantes.



“Claro que los tiempos son importantes, ya se está en el final de estos acuerdos y realmente lo que queda se va a lograr el poco tiempo. No hay que entrar en ninguna clase de pánico. La mesa de negociaciones siempre tiene situaciones de discusión de polémica, pero ahí no hay ningún incendio”.



Según Cepeda, los colombianos pueden estar tranquilos pues la firma de los acuerdos de paz se anunciará pronto.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Un concejal en ejercicio del municipio de Piendamó cauca que había denunciado amenazas en su contra se encuentra desaparecido según la a autoridades.



-El Gobierno radicará en los próximos minutos, ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, el presupuesto General de la Nación para el 2017, que tendrá un monto de 215 billones de pesos, que según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se hizo con austeridad.



-Al menos dos personas murieron hoy y varias resultaron heridas en un bombardeo a un hospital materno-infantil respaldado por la ONG Save the Children en el norte de Siria, informó la propia organización en su cuenta de Twitter.



-La Federación Internacional de Halterofilia anunció la exclusión de los ocho pesistas rusos que iban a competir en los Juegos Olímpicos de Rio. "La integridad de la halterofilia ha sido dañada en diversas ocasiones y en diferentes niveles por los rusos, por lo que en consecuencia se aplicará una sanción para preservar el estatus de este deporte", aseguró la Federación.