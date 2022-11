Por alta congestión, procesos de caso Odebrecht estarán frenados más de un mes

De acuerdo con la Fiscalía, audiencias como la de Juan Sebastián Correa, funcionario de la ANI; el excongresista Otto Bula, el ex viceministro Gabriel García Morales y el empresario Eduardo Ghisays Manzur, se han visto frenadas por cuenta de la alta congestión que se presenta en el Consejo de la Judicatura.



Es el caso de Juan Sebastián Correa, el funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura que trabajó para Luis Fernando Andrade y al cual la Fiscalía ya había radicado la audiencia de imputación de cargos en su contra, es uno de ellos, y debido al gran número de procesos está diligencia se llevará a cabo hasta el próximo 12 de mayo.



Sin embargo, Blu Radio contactó al Consejo Superior de la Judicatura para recibir respuesta ante esta queja, pero esta entidad no quiso pronunciarse al respecto asegurando que no hay congestión alguna y que estas audiencias están sujetas a programación.



Lo cierto es que los procesos por sobornos y corrupción por parte de la multinacional Odebrecht a diversos funcionarios y empresarios colombianos en Colombia se verán aplazados un mes más de lo planeado por la justicia colombiana.