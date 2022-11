“Por billete”, Wilder Medina dejó plantado al Huila; jugaría en Bucaramanga

El delantero antioqueño Wilder Medina estaría muy cerca de cerrar su contratación con el Atlético Bucaramanga, equipo al que preferiría vincularse antes que al Atlético Huila por una cuestión netamente económica, según declaró el jugador en un mensaje enviado a dirigentes del club.

En el audio grabado por medina se escucha “Voy para otro lugar, me ofrecieron más dinero y me ofrecieron préstamo. Quería disculparme con ustedes, pero allá no me iban a dar ningún préstamo y yo necesitaba billete”.

Días atrás, Medina había sido oficialmente anunciado como fichaje del conjunto huilense, con el que había firmado un precontrato que lo ataba al club, según reveló Carlos Barrera, gerente del onceno opita.