Por cerros hay demandas de constructores por $300.000 millones: MinVivienda

El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao , dijo en Mañanas BLU que sí demandará al alcalde Gustavo Petro por el incumplimiento de un fallo del Consejo de Estado que ordenó la delimitación y la protección de los cerros orientales, tal como lo informó la Revista Semana. (Lea también: Distrito avanza en restricciones para impedir construcción en cerros orientales )

“Acá no es si alguien es socio o no socio. El Consejo de Estado le está pidiendo al alcalde que dé seguridad jurídica, que la construcción sigue cayendo y esto va a generar que Bogotá no va a ser el elemento dinamizador de la economía que necesita el país”, dijo.

Henao fue enfático en señalar que por cuenta de la inseguridad jurídica ya hay más de 300 demandas por parte de los constructores que “legalmente” lograron obtener las licencias.

“Ya hay demandas por más de 300 mil millones de pesos, son muy grandes y cada día se han incrementado”, manifestó al afirmar que las demandas también afectan al Ministerio pues la delimitación que efectuó la Alcaldía se hizo cuando el organismo se llamaba Ministerio de Vivienda y Ambiente.

El funcionario, manifestó que no sabía que Cerro Verde estaba financiado por la familia Ríos, tal como lo denunció en su cuenta de Twitter el mandatario distrital.

“Le puedo certificar, bajo la gravedad de juramento que no tenía ni idea que era de la familia Ríos. Además, le puedo certificar que nunca he hablado con ellos de ese tema”, explicó.

Minvivienda debería decirnos si los dueños de Cerro Verde son socios de la familia Rios, financiadores de su partido http://t.co/3ZG9ri3z16 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 3, 2015

"A mí lo que me interesa es que las personas que han tramitado licencias de acuerdo a la ley, se les respeten", puntualizó.