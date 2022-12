Por crisis energética promueven moción de censura contra el ministro de Minas

A través de una moción de censura buscan separar de su cargo al ministro de Minas, Tomás González, por el tema de la crisis en el sector energético que llevó al incremento de las tarifas en el país.



La iniciativa es promovida por el senador del Polo Democrático, Alexander López, quien asegura que es la única manera de proteger a los colombianos y a las empresas de servicios públicos.



“El ministro de minas ha expedido una resolución, la 178, que le cobra la ineficiencia de las empresas de energía a todos los ciudadanos del estrato 1 al 6, por eso estoy recogiendo las firmas para esta moción de censura para apartar al ministro de Minas y de esta manera proteger a los usuarios pero también para proteger a las empresas de servicios públicos que van a salir seriamente afectadas por esta medida”, dijo López.



Por su parte, el senador conservador Juan Diego Gómez, rechazó la iniciativa y señaló que “no podemos asumir que hoy Tomás González, quien lleva un año como ministro del ramo, tenga lea responsabilidad de lo que se dejó de hacer”.



López señaló que una vez tenga las firmas presentara la proposición para que se adelante el debate de moción de censura contra el ministro González. (Lea también: Gobierno implementaría multas a quienes no ahorren energía eléctrica )



Escuche en este audio más información sobre:



-El secretario de Gobierno del departamento del Meta confirmó la llegada de alias Romaña y Carlos Lozada al municipio de Mesetas para iniciar el proceso de desminado humanitario.



-Hay preocupación entre las autoridades de Santander porque temen que la liquidación de Saludcoop tarde muchos años y nadie responda por los 50 mil millones de pesos que le debe esa EPS al sistema de salud del departamento.



-Este miércoles se conmemora el Día de la No Violencia Contra la Mujer, y se conocen cifras preocupantes que están revelando las autoridades; en lo corrido de este año 118 mujeres han sido asesinadas en todo el país, la mayoría de ellas a manos de sus parejas sentimentales y solo en Bogotá, en los últimos tres años ya van 400 mujeres asesinadas.



-Las autoridades de Santander reportaron que en lo que va de este año 1.649 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, lo que convierte a este departamento en el segundo con más casos en el país después de Antioquia.



-Con una marcha denominada "Ponte la Pollera si eres hombre", un colectivo masculino de Barranquilla conmemora el Día Internacional de la No Violencia Contra La Mujer.



-La Fiscalía llamó a juicio al exgobernador del Huila, Juan de Jesús Cárdenas, quien estuvo al frente del departamento entre los años 2001 y 2003; el exmandatario es acusado por presuntas irregularidades en contratación por falta de transparencia.



-El Procurador Alejandro Ordóñez anunció que le enviará una carta al ministro de Justicia, Yesid Reyes, en la cual expresará sus comentarios y cuestionamientos en torno a la decisión del Gobierno de indultar a 30 guerrilleros presos de las Farc.



-El vicedefensor del Pueblo, Esiquio Sánchez, dice que el Fiscal tiene en mente controlar las bases de datos de 32 entidades del Estado, que tienen funciones de investigación judicial, como parte de la estrategia para combatir a las bandas criminales.



-Las autoridades descubrieron un cargamento superior a las 3 toneladas de marihuana en zona rural del municipio de Ábrego, en Norte de Santander, que pertenecía a la guerrilla del ELN.



-La Procuraduría inició investigaciones contra el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, tras las denuncias que se han venido conociendo en torno a presunto acoso laboral.



-En las últimas horas falleció en la ciudad de Cali el presidente de la cadena de almacenes “La 14”, Jaime Cardona Parra.



-Se abre un nuevo foco de tensión para Rusia, además de Turquía, esta vez Ucrania prohibió cualquier sobrevuelo de aeronaves rusas sobre su territorio.



-Se sigue reforzando la seguridad del Papa Francisco que esta tarde emprenderá una gira por varios países africanos en medio de las amenazas terroristas del Estado Islámico.



-Industriales del caribe están esperanzados en que la CREG incluya el precio del petróleo WTI en la fórmula que ajusta las tarifas del gas, con el fin de que el alza no impacte a los usuarios y al sector empresarial.