Por falta de plata, se embolató la revocatoria de Petro el 2 de marzo

La Registraduría tomó la decisión de aplazar la fecha para el referendo en el que se decidirá si se revoca el mandato del alcalde Gustavo Petro , argumentando falta de recursos que aún no ha girado el Ministerio de Hacienda.

La registradora distrital, Esperanza Mejía, dice que si los recursos llegan la próxima semana no hay tiempo para realizar las contrataciones necesarias para tener todo listo para el 2 de marzo. “Si no hay recursos no podemos contratar y las normas de contratación nos llevan a un mínimo de 33 días para adelantar una selección objetiva”, comentó la funcionaria.