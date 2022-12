Por poco me quitan la alegría de ver a mis hijos con este atentado: testigo

Juan Vargas, un ciudadano testigo de la explosión del petardo en el sector financiero de Bogotá, relató detalles de cómo vivió los hechos y dijo que por poco le quitan la alegría de volver a ver a su familia.



“Estoy muy triste por esta situación porque por poco me quitan la alegría de ver a mis hijos. Yo no me siento bien. Digamos que estoy bien físicamente pero cuando joven viví los bombazos en Bogotá y no los quiero volver a vivir”, relató (Lea también: No podemos descartar ninguna relación con atentados: alcaldesa (e) de Bogotá ).



Además, señaló que gracias a que estaba contestando un chat de su jefe, la onda explosiva no lo cogió de frente.



“Gracias a Dios estaba contestando un chat a mi jefe. Yo pasé por el sitio para tomar el SITP, pero me paré a contestar un chat de mi jefe y allí explotó el petardo”, manifestó (Lea también: Más de 2 mil uniformados vigilan entradas de Bogotá tras atentados ).



Finalmente Juan, quien trabaja como asesor comercial de una empresa de construcción, denunció que en la zona hubiera policía pero que no estuviera acordonada cuando, según las versiones oficiales, la persona que dejó el paquete llamó para alertar sobre el mismo.