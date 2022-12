¿Por qué el precio de la gasolina sube si el del petróleo cae? Responde MinMinas

El ministro de Minas, Tomás González, aseguró que el aumento en el precio de la gasolina se debe al incremento del precio del etanol, uno de los componentes del combustible. (Lea también: Precio del galón de gasolina aumentó 23 pesos para agosto de 2015 )

Sin embargo, aceptó que pese a que el precio internacional del petróleo ha caído drásticamente, la gasolina en Colombia no tendrá una reducción similar.

“De eso se trata la estabilización, para que cuando los precios (del petróleo) suban mucho la gasolina no suba tanto y cuando bajen se pueda tener una estabilidad porque no solo es estabilidad sino mantener las finanzas públicas, si no es prudente en el manejo de los precios de los combustibles, se le puede ir toda la plata de educación e inversión social”, explicó el ministro González.

Según el jefe de la cartera de Minas, lo que más piden los colombianos es que el precio de la gasolina se estabilice, por lo que la fórmula para establecerlo probablemente seguirá siendo la misma.

“La fórmula que hemos aplicado permite estabilidad, es lo que más nos pide la gente y los transportadores”, agregó.

Cabe recordar que el Ministerio de Minas y Energía informó que el precio de la gasolina será de $8.212 por galón, aumentando $23 pesos con respecto al mes pasado.

Por su parte el precio de referencia de venta al público del ACPM en Bogotá se ubicará para el próximo mes en $7.756 por galón, $117 menos que en julio.