¿Por qué la gente apoya la reducción de ingresos de los congresistas?

que les quita subsidios a la vivienda y la salud.

¿Por qué es popular la medida? ¿Qué implicaciones trae para el Estado?

“Se trata de que sea un sueldo integral y no esté lleno de auxilios. Irlo llenando de cositas no es bueno. El sueldo no les bajó pero el ingreso sí. El sentido de la demanda es que el salario sea igual al ingreso”, comentó Aurelio Suárez.

“El efecto no deseado de la demanda es que afectó a quién sabe cuántos más que los congresistas. Ahí se volvió problema y salieron a defender salarios”, respondió Nicolás Uribe.

“Se suma el tema de que todo el mundo cree que los congresistas viven de otras cosas como las comisiones ilegales. Esas afirmaciones producen un efecto de desconfianza institucional devastador”, dijo a su vez Héctor Riveros.