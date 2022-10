Por segunda vez, Senado aplaza votación de objeciones a la JEP

Nuevamente quedó en suspenso la decisión del Senado sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. La Plenaria fue escenario de un enfrentamiento entre el sector que apoya las objeciones y el que pide negarlas.



Evadiendo la decisión de sus bancadas, varios congresistas de los partidos Cambio Radical y La U abandonaron el recinto para no tener que votar en contra las objeciones, con lo cual se volvió a enredar la discusión.

La Mesa Directiva del Senado afirmó que se necesitaban 48 votos para aprobar o negar, pero al momento de someter a consideración de la Plenaria el informe minoritario, que pedía negar las objeciones, se lograron 47, es decir, por un voto no hubo decisión.



El presidente de la corporación, Ernesto Macías, no esperó los 30 minutos que da el reglamento para completar los votos y decidió cerrar el registro, con lo cual no se alcanzó decisión y se tendrá que repetir una vez más.



“Me daba miedo que se fueran algunos y en la segunda votación les habría faltado más votos. Vi que se estaban saliendo y mi interés es sacar esto adelante para votar el Plan Nacional de Desarrollo”, explicó Macías.



La senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, señaló que, teniendo en cuenta que son 108 senadores y hubo 14 impedimentos, los habilitados para votar son 94 y para que se tome decisión se requiere la mitad más uno, es decir, 48.



“Nos salimos porque, si se vota por segunda vez y no se alcanza la votación, entramos a otro limbo y otro chico jurídico, de modo que preferimos resguardarnos y tener los 48 votos para entrar”, agregó.



Sin embargo, la situación que se vivió en la sesión dio para todo tipo de interpretaciones.



Para el senador Roy Barreras, del Partido de La U, las objeciones fueron negadas, pues a su juicio hay que descontar las curules de Aida Merlano, del Partido Conservador, e Iván Márquez, del partido Farc, quienes nunca se posesionaron.



“La terquedad del Centro Democrático es inverosímil. Si quieren voten el informe de ellos. Tienen 34 votos, están contados, así que tampoco tienen los votos. Además, se necesita solo la mitad, es decir, 47 votos”, manifestó.



Este miércoles, a las 10 de la mañana, se volverá a someter a votación el informe.

