“Por temas políticos nos llevamos muchas decepciones”, revela Nairo Quintana

pero se ha estrellado con la burocracia.

“Me gusta ayudar bastante, pero no me queda tanto tiempo. He hecho equipos de ciclismo, pero por temas políticos me los han acabado. Tuve un proyecto de corredores con buena gente, queríamos ayudarle a mucha gente. Por temas políticos nos llevamos muchas decepciones, pero no dejamos de intentarlo todavía”, comentó el orgullo colombiano en Mañanas BLU.

Nairo, segundo en la prueba ciclística más importante del mundo, líder de la montaña y de los jóvenes en su debut, aseguró también que la falta de recursos han permeado en la competitividad de este deporte al interior de Colombia.

“Sería casi imposible hacer una carrera como el Tour de Francia en Colombia, porque se necesita mucho dinero. Acá casi siempre se invierte en otros deportes, uno ve en los pueblos presupuesto para fútbol y baloncesto, pero no para el ciclismo, que por costoso nadie lo apoya”, explicó.

Nairo Quintana ganó este 20 de julio la penúltima etapa del Tour de Francia, con llegada en alto en Annecy-Semnoz, en los Alpes, y se ubicó en la segunda posición de la clasificación general.

El boyacense firmó la catorceava victoria de etapa de un colombiano en el Tour y con su segunda posición en la general logró la mejor plaza jamás ocupada por un colombiano en la competencia europea.