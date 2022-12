Por terremoto, Santos “no tendría problema" en cambiar sede de diálogos con ELN

"Si yo veo que esta situación les dificulta en algo que se lleven a cabo las negociaciones allá, pues no tendría ningún problema en cambiar de sitio, pero eso sí habría que discutirlo con el presidente (Rafael) Correa", dijo el mandatario.



El 30 de marzo el gobierno colombiano y el ELN anunciaron en Caracas el inicio de un proceso de paz para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, para lo cual indicaron que instalarán una mesa de negociaciones en Ecuador, aunque no se ha definido ni la fecha ni el lugar.



"Nos sentimos felices si podemos contribuir en algo con ese esfuerzo histórico por la paz en Colombia, esfuerzo por el cual Juan Manuel Santos pasará a la historia", dijo Correa entonces.



"Han decidido comenzar las negociaciones públicas y han elegido como sede para esas conversaciones a Ecuador, así que bienvenidos", agregó en su alocución radial del sábado 2 de abril.



El mandatario recordó que su país fue sede de "cinco o seis reuniones" entre representantes del ELN y el gobierno colombiano, pero que estas fueron "confidenciales".



Santos se mostró muy agradecido por la "generosidad" de su par ecuatoriano, con quien habló telefónicamente luego del terremoto de magnitud 7,8 grados del sábado pasado, que deja ya más de 400 muertos, 2.000 heridos y una estela de destrucción en la costa ecuatoriana.



"Le ofrecí todo lo que estuviera a mi alcance, y quiero ayudarlo en todo lo que sea posible y necesario, él ha sido muy generoso en materia de su disposición para ayudar en la paz", afirmó Santos, conmovido por la difícil situación que atraviesa Ecuador.



Correa dijo este lunes que la reconstrucción del desastre provocado por el potente terremoto "tomará meses, años y costará centenas, probablemente miles de millones de dólares".



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-En Ecuador, los rescatistas colombianos mantienen los esfuerzos por rescatar al niño de 6 años que sigue atrapado bajo los escombros.



-Un minero habría muerto atrapado en un socavón que se derrumbó en el Parque Nacional Los Farallones de Cali, aparentemente por el sismo del sábado.



-Se confirmó que Pacific Rubiales concretó un plan de restructuración financiera con apoyo de Catalys Capital.



-La Alcaldía de La Pintada, en el suroccidente de Antioquia, pidió a la fuerza pública aumentar el número de uniformados en el casco urbano y la zona rural del municipio donde se han presentado cuatro muertes violentas en la última semana.



-Un fiscal envió a la cárcel a la exrectora del colegio de Riachuelo en Charalá, Santander, vinculada una investigación por su presunta colaboración a paramilitares para que ejercieran la esclavitud sexual en hechos ocurridos entre los años 2001 al 2013.



-En diálogo con Blu Radio, el Ministro de Justicia Yesid Reyes, confirmó que la próxima semana se convocará el Consejo Nacional de Estupefacientes, para hacerle frente al enorme crecimiento de cultivos ilícitos que ha habido en el país en los últimos meses, y que fue advertido por el procurador Alejandro Ordóñez en una reciente carta.



-La sala plena del Consejo de Estado se reunirá este martes nuevamente para discutir la nulidad de la elección del procurador Alejandro Ordóñez... Se espera que hoy la magistrada ponente termine de leer sus argumentos y luego empezarán las discusiones.



-Este viernes habrá día sin carro y sin moto en Medellín, con motivo del día de la tierra.



-Bélgica dice tener información de que han llegado más yihadistas a Europa y aumenta la alerta ante posibles ataques terroristas.



-Las autoridades en Japón elevaron a 47 el número de víctimas mortales a raíz de los dos potentes terremotos que golpearon las prefecturas de Kumamoto y Oita, en el suroccidente del archipiélago nipón... El reporte oficial de los organismos de socorro señalan que los movimientos dejaron más de mil de heridos y cerca de 95.600 personas se mantienen en albergues, ante el riesgo de regresar a sus viviendas.



-Durante una rueda de prensa el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane confirmó que el galés Gareth Bale no jugará ante el Villarreal, por la Liga Española, y James Rodríguez se perfila como el principal candidato para sustituirlo en la cancha.}



-Una nueva emergencia eléctrica se registra en Barranquilla por cuenta de las lluvias que afectaron circuitos y transformadores en toda la ciudad.



-El sector del comercio de Villavicencio se declaró en desacuerdo con el Día sin carro y sin Moto que se adelanta hoy en la capital del Meta.