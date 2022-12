Por últimas administraciones, Bogotá es la ciudad del desorden y mugre: Peñalosa

y Fescol, el candidato Enrique Peñalosa se refirió a la inseguridad en la capital del país, indicando que Bogotá “viene deteriorándose en las últimas administraciones” y es “una ciudad del desorden, del mugre”. (Lea también: En foro, candidatos a la Alcaldía de Bogotá responden sobre seguridad )



“Es una ciudad donde ahora hay otra vez los espacios públicos invadidos, afiches en todos los postes y desorden, sin contar las decenas de miles de colados”, añadió. (Lea también: La U plantea Vicealcaldía de Bogotá para que Pardo y Peñalosa trabajen juntos )



Ante esto, la candidata por del Polo Democrático Clara Lopez salió en defensa de la ciudad, afirmando que no se puede tener la percepción de inseguridad solo para hacer campaña política, diciendo que Bogotá es “la ciudad más insegura del mundo, más desordenada. Creo que los ciudadanos colombianos en el exterior de pronto tienen un mejor punto de referencia. A mí me atracaron saliendo de un hotel en la calle 55 con carrera 5 en Nueva York”. (Lea también: Alianza Verde se ha reservado posibilidad de coalición: Carlos Vicente de Roux )



Por su parte, el candidato por el Centro Democrático Francisco Santos, también hizo un guiño a las declaraciones de Peñalosa, asegurando que “no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bogotá necesita la mano firme, la política de seguridad democrática urbana que recuperó el futuro de Colombia”.