Portada de Semana es falsa e irresponsable: Santos sobre “plan para refundar las Farc”

el presidente Juan Manuel Santos

cuestionó la portada de la Revista Semana titulada “El plan para refundar las Farc”.

“Con mucho respeto por la Revista Semana, esa carátula es falsa e irresponsable porque si uno lee el artículo no tiene que ver con la portada. Genera miedo y se hizo para vender más revistas”, criticó.

También se refirió a la incertidumbre que sembró en el país la portada asegurando que “no es la primera vez”.

“No es periodismo responsable lo que hicieron y no es la primera vez, le he dicho a Felipe López que es amigo mío, me impresiona el dramatismo de las carátulas”, reconoció.

Según el mandatario, las disidencias de las Farc se han reducido en un 10% y han sido atacadas con éxito por la fuerza pública.

Agregó que, aunque toda organización criminal tiene planes, el gobierno está dejando las mejores fuerzas armadas.

Sobre alias ‘Guacho’ reconoció que opera en una zona “impenetrable” pero insistió en que caerá.