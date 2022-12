Portuguesa Prebuilt protagoniza escándalo que perjudica inmobiliaria del país

El escándalo de los portugueses de Prebuilt toma cada vez más fuerza y para entenderlo hay que remontarse al año 2012 cuando se anunció el inicio de sus operaciones con la construcción de un parque industrial en Gachancipá, Cundinamarca, donde invertirían unos 250 millones de dólares para que la firma distribuyera materiales de construcción a varios países. (Lea también: Miami Children's Hospital analiza su llegada a Colombia )



El protagonista del escándalo es João Manuel Gama Leão, quien estuvo detrás del anuncio de los 250 millones de dólares y de paso enredó por el camino a firmas desarrolladoras como el grupo Terranum, a quienes los portugueses no le pagan arriendo de las oficinas y no concluyen la obras que debieron estar listas desde el año pasado.



Inclusive Terranum, que pertenece al grupo Santo Domingo, emitió un comunicado donde aclara que no es inversionista de Prebuilt en Colombia ni en el extranjero. (Lea también: Cervecería más grande del mundo compró a Bogotá Beer Company )



Prebuilt presentó la marca Plenty para la distribución de los materiales de construcción en la que varios proveedores de dicha compañía denunciaron que los empresarios portugueses les adeudaban cuentas millonarias.