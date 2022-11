Posesión de ‘Santrich’ en Cámara de Representantes no sería de manera inmediata

Para que ‘Jesús Santrich’ ocupe su curul como representante a la Cámara, ‘Benedicto González, quien lo reemplazó, tendrá que presentar su renuncia y posteriormente una serie de documentos ante la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes.

“Nosotros procederemos a verificar los documentos que allí se adjuntan, que sea ciudadano colombiano mayor de 25 años, que no tenga antecedentes penales, que no tenga antecedentes fiscales, que no tenga antecedentes disciplinarios y de esta manera nosotros sacamos una acta de acreditación, la remitimos a la mesa directiva para que se le dé posesión al señor ‘Santrich’”, dijo Wadith Manzur, presidente de la comisión.

Manzur aseguró que la Cámara de Representantes aún no ha sido notificada por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado quienes emitieron sentencias relacionadas con el caso de ‘Jesús Santrich’.

“Nosotros, como Congreso de la República, seremos garantes de que la ley se cumpla y quien tenga derecho a ocupar las curules, como lo ordena la ley, lo hará de una manera pronta y eficaz”, dijo el representante.