Posición de las Farc, criticada por jefe del equipo negociador en diálogos

conflictos armados internacionales.

"Las cosas hay que llamarlas por su nombre, un secuestro es un secuestro, no importa quién sea la víctima", dijo con contundencia De la Calle en la sede de la Presidencia, la Casa de Nariño, antes de partir hacia la capital cubana con su equipo.

Además, para De la Calle, la reivindicación de la práctica del secuestro es "una respuesta equivocada que atenta contra el proceso" de paz y refleja "todo lo contrario a lo que (la guerrilla) debería estar haciendo".

"Si las Farc no les ponen la cara a las víctimas este proceso no tiene ninguna posibilidad", agregó al puntualizar que el objetivo de este diálogo es "terminar el conflicto", y que si esa no es la intención de la guerrilla, "que lo digan de una vez para no hacerle perder el tiempo al Gobierno de los colombianos".

El líder negociador del Gobierno recalcó, además, que las Farc "se equivocan si piensan que con acciones de este tipo van a obligar al Gobierno a declarar un cese el fuego bilateral", pues el mandato del presidente Juan Manuel Santos es que la fuerza pública siga "persiguiendo a las Farc en todo el territorio nacional". Con Efe.