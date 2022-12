Postulación de sede de Miss Universo se retira hasta que Trump se disculpe: IDT

La directora general Instituto Distrital de Turismo de Bogotá IDT, Tatiana Piñeros, habló en entrevista con Blu Radio sobre la decisión de la Alcaldía de Gustavo Petro de retirar su postulación para ser sede del próximo Miss Universo, tras las polémicas declaraciones del magnate estadounidense Donald Trump, mientras que uno de los patrocinadores del concurso anunció la cancelación de la presencia de la colombiana Paulina Vega en Medellín (Lea también: México arremete con memes contra Donald Trump por sus declaraciones xenófobas ).



Piñeros contó que desde que Paulina Vega ganó Miss Universo, se comenzaron a hacer gestiones para que la capital del país sea sede. Sin embargo, “en un plan de Gobierno como el de la Bogotá Humana en donde el primer eje es el de disminuir la segregación de la discriminación, no podemos pasar por alto estas declaraciones”.



La directora del IDT aseguró que Bogotá, al postularse, tenía todas las posibilidades de lograr que fuera elegida la sede de Miss Universo 2015 (Lea también: ¿Qué fue exactamente lo que dijo Donald Trump que ha causado tanto revuelo? ).



“Estábamos en la postulación, pero ahora queremos que no se siga considerándolo hasta tanto este señor no presente unas excusas serias”, agregó.



La administración bogotana había presentado su candidatura en marzo pasado, motivada por el triunfo de la colombiana Paulina Vega en Miss Universo 2014.



Al anunciar la semana pasada su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos, Trump, copropietario del concurso de belleza, dijo que México envía a su país "drogas, crimen y a sus violadores" y que se debería construir un muro fronterizo para separar a los estadounidenses de los mexicanos (Lea también: Donald Trump propone levantar un muro en la frontera que paguen los mexicanos )



La Alcaldía de Bogotá afirmó que las palabras de Trump "contradicen de forma rotunda" las políticas de la capital colombiana, centradas en trabajar por "una ciudad que reduce la segregación y la discriminación".



La próxima versión del certamen mundial, que reúne a más de 90 países del mundo, se realizará en los primeros meses de 2016 (Lea también: Carta de joven mexicana a Donald Trump se hace viral en redes sociales )



En protesta por las declaraciones de Trump, México ya sacrificó su participación en el concurso.



AFP