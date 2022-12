Precandidato a la Alcaldía de Bogotá Antonio Sanguino defiende uso de Uber

Antonio Sanguino, precandidato a la Alcaldía de Bogotá por la Alianza Verde, en conversación con Blu Radio dijo que el Gobierno en vez de perseguir a Uber, debería mejor buscar la forma de regular su uso pues se trata de una innovación tecnológica que de alguna forma evidencia la sincronía con lo que está sucediendo en otros países del mundo.



“Los ciudadanos tenemos derecho a no resignarnos a pagar para que nos transporten en vehículos sucios y malolientes, que infringen normas de tránsito o que nos digan sin vergüenza la famosa frase ‘no lo llevo, por allá no voy´”, comentó.



Agregó que pareciera que la posición del Gobierno es a favor de intereses particulares, refiriéndose a las peticiones del sector de transportadores para no dejar funcionar a Uber .



Sanguino manifestó que lo que debe prevalecer son los derechos de los ciudadanos a transportarse de manera digna en cualquier lugar rincón del territorio nacional.