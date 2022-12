Preocupación en el Gobierno por precio de alimentos durante paro camionero

El ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri, manifestó en Mañanas BLU que con las caravanas organizadas por la Policía se está garantizando la entrada de productos a las principales centrales abastos del país y explicó cómo funcionan.



“Los agricultores deben comunicarse con la Policía, informar qué productos tienen para sacar y la Policía organiza una caravana para sacarlos”, dijo.



El ministro agregó que con estos operativos se ha permitido la llegada de alimentos a Corabastos en Bogotá.



“Logramos el abastecimiento importante de frutas y verduras a las diferentes centrales del país”, agregó.



Irragorri dijo que eso no significa que se le enviará escolta a todo el que llame, puesto que que para eso se organizan las caravanas; las cuales, dijo, han dado resultados muy positivos.



De otro lado, el ministro también aseguró que la subida del precio de los alimentos afecta a los productos que son de importación por el precio más no por el transporte, pero aclaró que esto no tiene nada que ver con el paro de transportadores.



Policía anuncia acompañamiento a caravanas de transportadores por vías nacionales.



En entrevista con Mañanas BLU, el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, confirmó que en las últimas horas comenzaron a hacer acompañamiento a los camioneros que quieran transportar los alimentos y productos a las diferentes ciudades del país.



Explicó que se hace acompañamiento para darle garantía “a ese ejercicio del derecho al trabajo y la movilidad de los colombianos”.



El general Palomino también contó que este miércoles en la madrugada “llegaron a Corabastos, la principal central de abastos del país, un poco más de los vehículos que normalmente llegan un día miércoles como hoy”.



El director de la Policía Nacional contó que han salido varias caravanas desde Buenaventura hacia las diferentes ciudades del país, acompañadas por miembros de la fuerza pública.



Finalmente, advirtió que hasta el momento van 48 capturados y judicializados en medio del paro camionero y dijo que la Policía Nacional está dispuesta a hacer nuevos procedimientos a quienes alteren el orden público.