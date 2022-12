Preparan sepelio colectivo de víctimas de avalancha en Salgar

Los habitantes del municipio de Salgar alistan un sepelio colectivo que se cumplirá este jueves para despedir a las víctimas de la catástrofe que deja, hasta el momento, un saldo oficial de 78 personas muertas. (Lea también: Disponen de más de 100 bóvedas para sepelio colectivo en Salgar, Antioquia )



Las autoridades definen la hora en la que realizarían las exequias.



"Estamos tratando de organizar en este momento un sepelio colectivo para el día de mañana, pero todavía no hemos definido horario", dijo Olga Eugenia Osorio, alcaldesa del municipio.



Mientras tanto, la directora del Departamento de Atención de Emergencias de Antioquia, María Inés Cardona, reveló que hasta el momento el censo realizado en la zona da cuenta de 232 familias afectadas.



-En Cartagena, numerosas familias invadieron una zona de alto riesgo de desplazamiento, mientras los organismos de Socorro advierten graves consecuencias.



-Bienestar Familiar adelanta un operativo en la Guajira, para rescatar niños que están sufriendo de desnutrición.



-Juan Carlos Pinzón se declaró satisfecho tras los cuatro años que estuvo al frente del Ministerio de Defensa.



-En los juzgados de Paloquemao avanza la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el empresario Víctor Maldonado, quien continúa detenido en España, por la debacle de InterBolsa.



-El Ministerio de Trabajo dice que aún no ha recibido ninguna solicitud para que se autorice un despido masivo de Chiclets Adams en Cali.



-El Consejo de Estado aún no ha recibido el recurso de súplica que anunció el Ministro de Hacienda, con el cual busca reactivar la venta de Isagen.



-Estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta protagonizan a esta hora huelga de hambre, porque dicen que hay corrupción en el proceso para elegir a las nuevas directivas del plantel.



-Este miércoles retornan a clases los más de 20 mil estudiantes de la Universidad Industrial de Santander luego de dos meses de protestas de estudiantes, profesores y trabajadores contra decisiones de la rectoría.



-Transportadores informales protestan en el sur de Cali y piden que las autoridades de tránsito que los dejen trabajar en sectores que no cubre el sistema de transporte masivo.



-27 inmigrantes ilegales fueron deportados desde Nariño al transitar por la frontera entre Nariño y Ecuador.



-Los airbags de 34 millones de carros en Estados Unidos tendrán que ser revisados luego de que la compañía que los produce declarara que son defectuosos.



-Los funcionarios del chavismo que están siendo señalados de vínculos con el narcotráfico anunciaron que demandarán al líder opositor Enrique Capriles.



-La alcaldía de Bogotá presenta la nueva estrategia de cámaras HD, con las cuales busca hacerle frente a los delincuentes.



-Sigue aumentando el número de bicitaxistas en Bogotá, pese a que su labor no ha sido reglamentada por el Distrito.