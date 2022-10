Presentan estatuto para controlar las millonarias demandas contra la Nación

Blu Radio conoció en exclusiva los puntos principales del nuevo estatuto para la defensa del Estado que busca blindar a la Nación de millonarias y hasta absurdas demandas como, por ejemplo, la de Miguel Nule, quien pese a haber sido condenado por participar del gigantesco desfalco a Bogotá dentro del carrusel de contratos, ahora pide que el Estado colombiano lo indemnice con 1,5 billones de pesos por "perseguirlo judicialmente y mediáticamente".

Como esta hay otras demandas que provienen de los protagonistas de los escándalos de corrupción más sonados del país.

Publicidad

En la lista de demandantes están Alessandro Corridori, uno de los cerebros de Interbolsa, quien pide que la Nación lo indemnice con 122 mil millones de pesos; Carlos Palacino, representante legal de Saludcoop que demandó por 39 mil millones de pesos y Yidis Medina, protagonista de la 'Yidispolítica', quien demandó al Estado por 11 mil millones de pesos.

De acuerdo con Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, actualmente hay medio millón de demandas de este tipo que suman más de 330 billones de pesos, razón por la cual ya existe el borrador del nuevo estatuto de defensa del estado, que estará listo a mediados de este año y que se le presentará al nuevo Gobierno para que lo implemente como ley de la República.

El objetivo principal de este estatuto es poner límites para demandar a la Nación y por esto su punto central es que se reglamente el artículo 90 de la Constitución Política, pues no fija límites para quienes pidan una indemnización por parte del Estado.

"Aquí podemos hacer una muy buena defensa, tener abogados muy buenos, pero si no hay un cambio de reglas este abuso va a continuar. No se pretende que la gente no haga uso de este derecho, lo que sí es necesario es que se establezcan reglas claras al respecto", dijo Vélez.

Publicidad

Además, proponen que se establezca una sanción económica para quienes abusen de este derecho sin justificación alguna, más aún cuando se trata de personas que demandan a pesar de haber sido condenados o estar procesados por corrupción o millonarios robos de dineros públicos.

Otro punto del Estatuto es que se fijen reglas para la conformación de los grupos para emprender una acción conjunta, pues hay casos de abogados que han demandado a la nación en nombre de todos los desplazados del país pese a que en la demanda sólo figuran algunos accionantes.

Publicidad

Vélez advierte que el próximo Gobierno se enfrentará a una situación delicada en esta materia, pese a que la Nación gana el 55 por ciento de estos pleitos cada vez hay más procesos y por mayores cuantías.

Dice también que actualmente hay un rezago de 4 billones de pesos por demandas perdidas que no se han podido pagar.

"Si alguien gana una demanda en contra del Estado en este momento en promedio se van a demorar en promedio dos años, en algunos casos hasta cuatro años, en pagarle, y por cada año qué pasa sin pagarle a esa persona hay unos intereses del 30 por ciento anuales", advirtió Vélez.

Publicidad