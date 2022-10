Presidencia presiona a congresistas para que no vayan al debate de la JEP: Iván Cepeda

Desde Bucaramanga el senador Iván Cepeda denunció que el Gobierno Nacional está ejerciendo presión sobre algunos congresistas para que no vayan este lunes al debate sobre las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.



Añadió que están llamando para darles ofrecimientos a cambio de no asistir.



"Se les está llamando desde la Presidencia para que no asistan el día lunes a la sesión en la que se va a discutir las objeciones y les están haciendo ofrecimientos", denunció Iván Cepeda.



El senador reiteró que las objeciones del presidente Duque a la JEP pone en riesgo la paz de Colombia.



"Esa retórica del presidente Duque que en su gobierno se acabó la mermelada, es una absoluta mentira, el gobierno sigue usando los mismos métodos que conocemos para chantajear a los congresistas", añadió.