Presidente Santos expidió los decretos que crean las 27 zonas de concentración

La concentración en dichas zonas rurales forma parte del acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre, pero, según dijo el jefe del equipo negociador de las Farc, Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’, no será posible mientras no entren en vigor "las suspensiones de ordenes de captura" de los guerrilleros.



En este sentido, comentó que una vez se ubiquen en las zonas proyectadas, el Gobierno "trasladará a esos espacios a los guerrilleros y colaboradores encarcelados por delitos no indultables, según la legislación anterior a la entrada en vigencia de la ley de amnistía".



Ese proyecto legislativo, que debe ser aprobado en el Congreso, recoge el perdón jurídico a los guerrilleros que no hayan cometido delitos graves según la tipificación del Estatuto de Roma, tales como crímenes de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de menores, entre otros.



El acuerdo de paz, refrendado por el Congreso el pasado 30 de noviembre, establece que al día siguiente de ese paso comenzaría el "día D" para la implementación de lo pactado.



Más de 5 mil guerrilleros de las Farc empezaron a movilizarse a partir del pasado lunes en los departamentos del Cauca y Caquetá.

Esto significa que ya se ha puesto en marcha el primer punto de lo pactado en los acuerdos de La Habana, así como inició el D+5.