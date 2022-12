Presidente Santos se reunió en su despacho con el expresidente Pastrana

El presidente Juan Manuel Santos recibe al expresidente Andrés Pastrana en la Casa de Nariño para conocer las propuestas que lleva el promotor del NO en busca de destrabar los acuerdos logrados entre el Gobierno y las Farc.



Pastrana, como promotor del NO, solicitó este encuentro con Santos con el ánimo de presentar las propuestas que desde el Partido Conservador quieren hacer llegar a las Farc y que permitan, según las modificaciones, avanzar en la implementación del acuerdo final.



El expresidente llegó acompañado del excomisionado de paz Camilo Restrepo y evitaron un encuentro con la prensa en la Casa de Nariño.



Horas más tarde, Santos se reunirá con el expresidente Álvaro Uribe, el exprocurador Alejandro Ordóñez y la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, con el mismo objetivo de conocer las propuestas del NO luego del triunfo en la jornada electoral el 2 de octubre.



Los promotores del NO se reunieron horas antes en el Club de Banqueros con el objetivo de unificar las propuestas que serán llevadas finalmente ente el presidente, quien señaló la noche anterior, que el cese al fuego con las Farc irá hasta el 31 de octubre.