Presupuesto General de la Nación para 2017 será de $224 billones

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó el proyecto de ley que contiene el Presupuesto General de la Nación del 2017, el cual está basado en los supuestos macroeconómicos del Gobierno Nacional.



“Una economía que no va a generar por cuenta del petróleo ingresos para el Gobierno, por el contrario, el gobierno el año entrante seguirá teniendo que devolver impuestos a las empresas petroleras", explicó el Ministro.



Según el funcionario el presupuesto está hecho sobre la base de unos ingresos tributarios que se esperan para el próximo año de 126.9 billones de pesos.



"Hemos radicado un proyecto que refleja la nueva realidad económica de Colombia. Un manejo responsable de las finanzas públicas es la principal herramienta para generar confianza si las finanzas públicas no se manejan sanamente los inversionistas no confía y los mercados no invierten Y eso se traduce en menor empleo", dijo Cárdenas.



De los 224 billones de pesos del Presupuesto, 209 billones serán provenientes de recursos de la Nación y 15 billones con recursos de establecimientos del Estado.





Los presupuestos más grandes:



Sector número uno en presupuesto es Educación con 33,5 billones. Participa con el 20% y crece en 2 billones de pesos



Sector de Defensa y Policía 29,5 billones



Sector Trabajo 27,5 billones



Sector Salud 21,4 billones



"Mantuvimos también todos los recursos para la atención de las víctimas porque ese es un mandato constitucional, los programas sociales las leyes y fondos especiales", dijo Cárdenas.





Recursos para el posconflicto



El ministro de Hacienda indicó que el presidente tiene facultades especiales para poder buscar los recursos en caso que el sector de las víctimas necesite más capital.

“Para el posconflicto los recursos están en el sector dónde están los de las víctimas y se requieren recursos adicionales tendremos que buscarlos. Una vez aprobado el plebiscito con las facultades que tendrá el presidente podemos destinar más recursos para el posconflicto, los recursos para la atención de víctimas pasa de 11,3 billones de pesos a 12 billones de pesos”, dijo Cárdenas.

