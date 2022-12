Pretelt no debería irse solo, también todos los magistrados: Ramiro Bejarano

El abogado y analista Ramiro Bejarano se pronunció frente a la situación que atraviesa el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, e indicó que a su juicio si no renuncia, se podría agravar la situación al interior de la corporación judicial.



"Hace rato debió hacerlo, pero no solo él sino varios. Me parece que esta situación puede crear algo sin precedentes en la historia del país, piénsese por ejemplo qué pasaría si el doctor Pretelt decide no renunciar, qué van a hacer estos ocho magistrados que le pidieron la renuncia, van a renunciar todos ellos", preguntó Bejarano.



Para Bejarano el magistrado Pretelt se podría "envalentonar” para no renunciar porque tiene "el apoyo del procurador General, el expresidente Álvaro Uribe y la bancada del partido conservador, de manera que si decide quedarse la situación que se va a crear es todavía más grave de la que estamos atravesando".



Agregó el jurista que "el sistema colapsó y que es necesario un remesón y cuenta nueva" por lo que aseguró que Pretelt no "debería irse sólo, sino acompañado de todos para que haya una corte nueva".