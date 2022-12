Prioridad en trasplantes de órganos para colombianos sobre extranjeros. Análisis

respondió que no debe tener prioridad sobre los ciudadanos colombianos ¿Qué implicaciones tiene la medida?

Publicidad

“Si un extranjero viene y paga por el trasplante del órgano lo que debe, ¿por qué no dárselo?, mejor eso que tirarlo a la basura. No dejar poner a extranjeros no residentes en la lista complica las cosas. Se tiene la idea de que en Colombia hacen falta órganos pero en realidad sobran”, comentó Héctor Abad.

“A los extranjeros se les puede poner en la lista de espera pero no en la de prioridades. Si no está aclarado, hay que hacerlo en la sentencia de la Corte Constitucional”, respondió Héctor Riveros.