Procuraduría adelantó misión de verificación en Segovia, Antioquia, por paro minero

La Procuraduría General de la Nación, junto a miembros del Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, adelantó una misión de verificación en Segovia, Antioquia.



La misión, que estuvo encabezada por el delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Gabriel Cera Cantillo, instó a las autoridades municipales y departamentales a la no estigmatización de los mineros y líderes sociales de la región, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad a respetar y legitimar a las autoridades públicas.



Así mismo, el Ministerio Público le recordó a los miembros de la fuerza pública los “lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores de derechos humanos y sus organizaciones, integrantes de los movimientos políticos, líderes políticos sociales y sus organizaciones”; así como el deber de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.



Inicialmente la misión de verificación tuvo un primer encuentro con las autoridades departamentales, municipales y de fuerza pública; un segundo con la Mesa del Paro Minero, y un tercero, en la Alcaldía municipal, con la comunidad de Segovia.



Los participantes en esta jornada solicitaron el apoyo del Gobierno para superar la crisis, e insistieron en el acompañamiento de la Procuraduría para buscar establecer una mesa de diálogo entre los diferentes actores sociales, para levantar la protesta que esta por completar un mes y que ya ha dejado tres personas muertas, varios heridos de la población y la fuerza pública, además de una gran afectación económica y social a esta región del nordeste antioqueño.



Mineros de los municipios de Remedios y Segovia (Antioquia) completan ya 30 días de cese de actividades, en defensa de la minería tradicional. El paro se desarrolla en medio de una tensa situación de orden público que deja tres personas muertas, varias más heridas y millonarias pérdidas.



Sin embargo, el senador Jorge Enrique Robledo (Polo Democrático), insiste en que el Gobierno debe dar un manejo distinto al tema, pues, a su juicio, viene actuando como “un observador que reprime”, cuando tendría que buscar una solución urgente.



“Creo que no puede haber una solución distinta a que el Gobierno, Gran Colombia Gold y los mineros se sienten a dialogar y a buscar soluciones al asunto, que no pueden ser distintas a la coexistencia de las distintas minerías que allí se desarrollan. Es inaceptable que se pretenda que solo puede haber minería transnacional, cuando hay una tradición minera de décadas en esa región del país”, puntualizó.



Días atrás, el parlamentario envió una carta al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, solicitando la protección de la cultura minera centenaria de esas poblaciones y que se tramiten los reclamos de la comunidad, “acordando con ella una solución que beneficie a los mineros de todos los tamaños, y no a uno solo en particular (Gran Colombia Gold)”.



“Nunca el Presidente Santos respondió la carta que le envié hace unos días. Eso muestra una actitud negligente del Gobierno que debería decir algo respecto a esos reclamos”, concluyó este sábado Robledo.



