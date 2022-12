Procuraduría apeló libertad de implicado en violación a Jineth Bedoya

Blu Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de apelar la libertad del exparamilitar Alejandro Cárdenas Orozco alias ‘JJ’, quien fue señalado del secuestro y abuso sexual a la periodista Jineth Bedoya. (Lea también: Libertad de implicado en abuso sexual a Jineth Bedoya no es definitiva: Fiscalía )



El Ministerio Público solicitará que un fiscal delegado ante el tribunal sea quien estudie el caso y evalúe hasta qué punto las pruebas que tiene la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía sobreponen la confesión y posterior retractación del implicado en los delitos imputados.



La Procuraduría también cuestiona que alias ‘JJ’ siga en el proceso de Justicia y Paz si le ha mentido a los miembros de la Fiscalía General de la Nación. (Lea también: Ordenan libertad a implicado en abuso sexual a periodista Jineth Bedoya )



Cabe recordar que Misael Rodríguez, el jefe de Derechos Humanos de la Fiscalía, aseguró en entrevista con Blu Radio que la decisión de dejar en libertad a Alejandro Cárdenas Orozco, alias 'JJ', fue una decisión inconsulta que tomó la fiscal 49 especializada de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, por lo que “no es una decisión definitiva”.



La decisión de conceder la libertad a alias ‘JJ’ se habría tomado al considerar que tras revisar los elementos materiales probatorios se determinó que el procesado no habría participado en el secuestro ni en el abuso sexual del que fue víctima la periodista. (Lea también: No me arrepiento, amo lo que hago y quiero morir siendo reportera: Jineth Bedoya )



Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación le abrió un nuevo proceso al implicado en el abuso a Bedoya, esta vez por presunto fraude procesal y falso testimonio.



Alias ‘JJ’ había admitido en un primer momento que participó en el plan para acabar con la vida de la comunicadora, pero en una declaración posterior se retractó y dijo que no estaba en el lugar de los hechos y que fue obligado a mentir. (Lea también: Hemos comido cuento que lo más grave de Colombia es la guerrilla: Jineth Bedoya )



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Se agrava la crisis en Buenaventura. Continúan los bloqueos en la vía que comunica el puerto con Cali.



-Las Farc están acechando a conductores en diferentes puntos de la vía a Buenaventura. La denuncia la hizo el comandante de la Tercera Brigada quien confirmó que se han presentado enfrentamientos con las autoridades.



-Por temas de seguridad, los operarios de la empresa electrificadora de Nariño no han podido llegar hasta la zona rural de Tumaco donde fue dinamitada una torre de energía. Las autoridades además, denunciaron que un grupo delincuencial impuso un toque de queda en el municipio.



-Al ELN atribuyeron las autoridades de Chocó la quema de una volqueta en la vía Medellín- Quibdó y que mantiene cerrado el paso en estos momentos.



-La Policía capturó a 41 miembros del Clan Úsuga, entre ellos un candidato a la Alcaldía de Tuchín, Córdoba, encargado de desviar dineros del sector salud a esta banda criminal.



-Este miércoles continúa en la plenaria de la Cámara el último debate de la reforma al equilibrio de poderes. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, aceptó que será muy difícil tener contento a todo el mundo con el texto final.



-El ministro para el posconflicto, General Óscar Naranjo, advirtió que la justicia transicional no significará pactar la impunidad con las Farc.



-Crece el escándalo en Barrancabermeja por un millonario desfalco relacionado con las Fiestas del Petróleo en el que estarían involucrados varios funcionarios de la actual administración municipal.



-El alcalde de Villavicencio rechazó el incumplimiento de Ecopetrol con diferentes comunidades de su ciudad.



-Es trasladado hacia Marinilla, Antioquia, en medio de una caravana, el libro en bronce que tiene un relicario de quien fuera el sucesor de San Pedro, por cerca de 27 años, su santidad Juan Pablo Segundo.



-1.600 policías garantizarán la seguridad en el partido de ida de la final del fútbol profesional colombiano entre el Deportivo Cali y Atlético Medellín, que se juega hoy a las 7 de la noche en el estadio de Palmaseca de Palmira.



-Este miércoles se levantará el sello de uno de los documentos judiciales en el proceso que adelanta la justicia de los Estados Unidos por corrupción al interior de la FIFA.



-La ONU se declaró preocupada por el estado de salud del preso político venezolano Daniel Ceballos. Pidió que se le permita el acceso a un médico, a su familia y a sus abogados.



-En dos meses será puesta en funcionamiento la NQS con calle sexta. El nuevo acceso permitirá la interconexión de tres troncales de Transmilenio para agilizar la movilidad.



-Hay preocupación en el norte de Bogotá por cuenta de una banda de ladrones que aprovecha aspecto físico para engañar a las personas.