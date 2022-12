Procuraduría investiga a Sergio Fajardo por participación en política

La Procuraduría confirmó que investiga una queja que llegó a su despacho contra Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, por una aparente participación en política.



Analistas, sin embargo, creen que el encuentro en mayo de este año entre el candidato a la Alcaldía de Medellín Alonso Salazar y el gobernador, en el municipio de San Carlos, durante la inauguración del Parque Educativo Génesis, no puede interpretarse como un asunto de proselitismo (Lea también: No hay intereses políticos en decisión sobre Fajardo: procurador ).



Según Diego Corrales hay dos factores que comprueban esta tesis: una, que en la administración de Alonso Salazar fue exitoso el plan de retorno de comunidades desplazadas a ese municipio y, otra, que legalmente las campañas comienzan el 25 de julio, por lo que no habría cabida a demandas.



“Dentro de los vacíos que tiene la ley, se pueden entender como guiños encuentros alrededor de lo político, pero lo cierto es que las campañas comienzas en julio y las dudas jurídicas para pasar a una demanda no se pueden dar porque no es un acto de ilegalidad”, dijo.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Tres guerrilleros muertos y al menos cuatro policías heridos dejan fuertes enfrentamientos con las Farc en el Sur de Bolívar.



-Las autoridades tienen identificado al jefe guerrillero que ordenó el ataque contra un puesto de policía en Florida, Valle del Cauca esta madrugada y que dejó un policía herido.



-En Caquetá, el Ejército continúa las operaciones en contra de las estructuras del bloque sur de las Farc, donde en las últimas horas murió un cabecilla y es buscado otro líder de esta guerrilla.



-El Gobierno definirá en los próximos días cuál será el mecanismo que empleará para desescalar el conflicto a partir del 20 de julio.



-Naciones Unidas expresó su disposición de apoyar a Colombia en el proceso de verificación de un eventual cese bilateral del fuego.



-Pese a que la difícil situación de orden público no ha permitido que se recupere el ritmo de la producción de petróleo, en junio el promedio se mantuvo por encima de un millón de barriles diarios.



-Este lunes, se reanudará la audiencia de los 13 detenidos que están siendo judicializados por su presunta participación en atentados en Bogotá.



-El transporte y el comercio en el Meta han sufrido millonarias pérdidas por culpa de la falta que de gas que ya completa 9 días.



-Un vendaval en María la Baja provocó que se cayera una torre de comunicación celular sobre una casa causando graves destrozos.



-En el municipio de Palmar de Varela, al oriente del Atlántico, las autoridades desmantelaron una cocina artesanal en la que se producían insumos para el procesamiento de cocaína.



-Los índices socioeconómicos de Venezuela para el cierre del primer semestre de 2015, son los peores en los últimos 100 años.



-Crece la expectativa en torno a la posibilidad de que se anuncie un acuerdo entre Estados Unidos e Irán en materia nuclear.



-Los voceros del sindicato de trabajadores de Transmilenio está anunciando hora cero para un plantón, denunciando malas condiciones laborales.