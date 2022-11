Procuraduría pide a Consejo de Estado rechazar pérdida de investidura contra Duque

El Consejo de Estado estudia una demanda por pérdida de investidura en contra del candidato presidencial Iván Duque. Este martes se llevó a cabo la audiencia pública en la que se escuchó los argumentos de las partes.

La abogada Adriana Posso Rodríguez, quien interpuso la demanda en contra de Duque, asegura que el candidato por el Centro Democrático dejó de asistir a 12 votaciones de proyectos de ley y proyectos de actos legislativo relacionados con el proceso de paz Incumpliendo así sus deberes como senador de la República.

La demandante también menciona que en algunas oportunidades Duque, como el resto de los miembros del partido Centro Democrático, asistieron al llamado a lista y luego se retiraron del recinto cuando se iba a votar la iniciativa para no participar de la votación.

La demandante agrega que el senador tenía la opción de votar negativamente, sin que fuera necesario acudir al ausentismo.



Al respecto, el procurador delegado ante el Consejo de Estado, Iván Darío Gómez Lee, solicitó al Consejo de Estado no declarar la pérdida de investidura de Duque, pues considera que “la Constitución política y la ley de bancadas protege este tipo de actuaciones”.



“En un sistema democrático como el colombiano un partido de oposición tiene derecho de abstenerse de votar proyectos de ley o actos legislativos. Bajo ninguna circunstancia la pérdida de investidura resulta aplicable a los partidos políticos. Hoy el centro Democrático, en el pasado el Partido Liberal, que ejercieron oposición y se abstuvieron de votar determinadas iniciativas por sus concepciones políticas y filosóficas”, explicó el funcionario.



Dijo, además, que “está probado que el senador Duque participó activamente en las deliberaciones y sesiones del Congreso ejerciendo la oposición, la pérdida de investidura no está diseñada”.



“No se puede llegar al extremo de censurar la oposición política”, agregó el procurador delegado.



Una vez se conoció de la demanda en contra de Duque y además una en contra del expresidente y senador Álvaro Uribe por estas mismas razones, a través de su cuenta de Twitter, el senador Álvaro Uribe manifestó que estas ausencias son decisiones de bancada pues el Centro Democrático decidió, por razones de conciencia, no votar los proyectos relacionados con el proceso de paz.



La defensa de Iván Duque señaló que, en efecto, el hoy candidato presidencial estaba cumpliendo con los reglamentos de su Partido.



El Consejo de Estado estudiará ahora las pruebas y los argumentos presentados por cada una de las partes y en sala plena tomará una decisión al respecto en aproximadamente 20 días.