Produjeron mi revocatoria por noticias falsas y trashumancia electoral: exalcaldesa de Susa, Boyacá

La alcaldesa de Susa, Cundinamarca, fue revocada. Con 1.624 votos, habitantes votaron para que Ximena Ballesteros , del Centro Democrático, fuera removida de su cargo. Ballesteros habló en Mañanas BLU y se refirió a los motivos que llevaron a su proceso de revocatoria.

“Esto ha sido una persecución muy extremada, donde con derechos de petición, una cantidad de cosas que administrativamente y prácticamente nos estábamos era defendiendo”, afirmó.

La exmandataria además, habló de los incumplimientos de obras y de actos de corrupción de los que la acusaron.

“Me acusan de un hacker cibernético, donde 40 alcaldías fueron hackeadas y no tengo nada que ver. Incluso la Fiscalía ya tiene a los hackers. Donde dicen que el plan de desarrollo no se ha ejecutado, no se han hecho las obras, eso pasa cuando desinforman a la gente y se basan en redes sociales es complicado”, indicó Ballesteros.

La exalcaldesa atribuyó su proceso de revocatoria a las noticias falsas y a la trashumancia electoral.

“Obviamente sigo con el proceso, voy a manifestar muchas cosas que se vieron como personas que no viven acá y por supuesto que voy a impugnar. Las personas que estuvieron en la votación se demandaron en el 2019 por trashumancia (…) Tengo videos, tengo videos donde llegaban buses de otros lados, hablábamos con los conductores y ellos decían a mí me pagaron para hacer este expreso”, finalizó.

En el pasado, en el 2003, Susa fue el primer municipio de Colombia en el que el voto en blanco triunfó. Además se convirtió en el segundo municipio en aprobar un proceso revocatorio. El primero fue Tasco, Boyacá, en 2018.

Ahora en Susa se deberá convocar a nuevas elecciones para elegir nuevo mandatario municipal que terminará su periodo el 31 de diciembre de 2023.

Escuche la entrevista en Mañanas BLU:

