Programa completo Mañanas BLU 13 de enero de 2015

Frente Amplio por la Paz denuncia amenazas contra Piedad Córdoba: El Frente Amplio por la Paz denunció unas supuestas amenazas que recibió la exsenadora Piedad Córdoba y organizaciones que respaldan el proceso de paz por parte de las Águilas Negras.

Arrestan en Bulgaria a francés por presuntos vínculos con los hermanos Kouachi: Un francés detenido en Bulgaria el 1 de enero por haber intentado viajar a Siria es sospechoso de haber mantenido vínculos con Cherif Kouachi, uno de los autores del ataque a la revista francesa Charlie Hebdo, anunció la fiscalía búlgara este martes.

Santos liderará este martes primer consejo de ministros para enfrentar la sequía: Este martes se cumplirá el primer consejo de ministros con el presidente Juan Manuel Santos, en donde hablarán de los aportes que pueden hacer desde sus respectivas carteras para reducir el impacto de la temporada seca que azota al país.

Dos muertos y seis heridos es el saldo de una balacera en Cali: Un enfrentamiento entre grupos de pandillas en el sector del Hueco, cerca del barrio Siloe, suroccidente de Cali, dejó como saldo dos personas muertas y seis heridos.

Maduro continúa su gira para enfrentar crisis por caída en precio del Petróleo: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llegó en la madrugada del martes a Argelia, cuarto país miembro de la OPEP que visita durante su gira centrada en la caída de los precios del crudo que afecta duramente a la economía de su país, indicó la prensa oficial.

Fotos: las gemelas Playboy que arrasan en la liga de Inglaterra: Las gemelas Melissa y Carla Howe causan sensación en la Premier League y ya han despertado el interés de varios futbolistas que se han rendido ante su belleza.

Vamos a garantizar derecho al trabajo a funcionarios judiciales: Gral. Palomino: El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, aseguró en Mañanas BLU que la masiva presencia de unidades de Policía en sedes judiciales del país tiene que ver con “garantizar el libre acceso de funcionarios que deseen laborar en el día de hoy (…) solo el 12% han participado en las protestas”.

Autoridades identificaron pandillas que se enfrentaron a bala en Cali: La ‘banda del Hueco’ y ‘El parche de la familia Mena’ son los nombres de las pandillas que protagonizaron una balacera en la madrugada de este martes y que dejó como saldo dos personas muertas y seis heridas en el barrio Siloé, suroccidente de Cali.

Volveremos a trabajar y en febrero retomaríamos el paro: Asonal Judicial: En la mañana de este martes las instalaciones de los juzgados de Paloquemao amanecieron custodiadas por el Esmad y la Policía Nacional para garantizar el ingreso a los despachos judiciales. El Gobierno Nacional presentaría una acción para declarar el paro ilegal y dar fin a éste que ya completa más de 90 días.

Esta presentadora inglesa se robó todas las miradas en la gala del Balón de Oro: Miles de fanáticos del fútbol admiraron la belleza de Kate Abdo, encargada de conducir la gala del Balón de Oro de la Fifa, en la que James Rodríguez fue galardonado con el Puskas a mejor gol del año.

Por violar reglamento de Manchester United, Falcao regresaría al AS Mónaco: Medios internacionales como el diario Sport señalan que el “Manchester United podría estar planteándose la salida inmediata de Radamel Falcao del club”, esto tras la polémica surgida a raíz de la ausencia del delantero colombiano en el estadio Old Trafford durante el partido que su equipo disputó contra el Southampton el pasado fin de semana y en el que no fue incluido por el técnico de los ‘Diablos Rojos’, Louis van Gaal.

No podemos prometer que vamos acabar con el hacinamiento: director del Inpec: El Director del Inpec, Jorge Ramírez, celebró que luego de cinco meses se lograra levantar el plan reglamento y se refirió en Mañanas BLU al problema de hacinamiento que atraviesan varias cárceles del país.

‘Miss tanguita’ no tiene ninguna connotación sexual: alcaldesa de Barbosa: Rocío Galeano, alcaldesa de Barbosa Santander, pasó por los micrófonos de Mañanas Blu hablando del polémico evento ‘miss tanguita’ que se realiza en el municipio, en el marco del festival del río Suárez, en el que niñas exhiben su cuerpo en una pasarela.

Minjusticia reporta normalidad en juzgados pese a incertidumbre por paro: En normalidad transcurre el funcionamiento de los despachos judiciales en todo el país ante la insistencia de los agremiados de Asonal Judicial de insistir en el paro luego de tres meses de cese de actividades.

MinEducación nombrará rector y junta directiva de U. San Martín: Fuentes consultadas por Blu Radio manifestaron que este miércoles, el Ministerio de Educación Nacional podría nombrar a un nuevo rector y nuevo consejo directivo de la Fundación Universitaria San Martín a fin de garantizar la prestación del servicio de educación superior.

Moody's rebaja a Venezuela a ‘Caa3’, "aumentó claramente" el riesgo de quiebra: La agencia de calificación financiera Moody's Investors Service anunció el martes haber rebajado dos niveles, hasta "Caa3", la nota de la deuda de Venezuela, y consideró que el riesgo de quiebra de este importante exportador de petróleo había "aumentado claramente", un cambio de perspectiva de estable a negativa.

De taxista, Navarro Wolff espera conectarse con necesidades de usuarios: El senador de la Alianza Verde Antonio Navarro Wolff, confirmó en diálogo con Blu Radio que será taxista por unos días, tratando de entender cómo viven los conductores en Bogotá.

Internet.org, apuesta de Zuckerberg para llevar conexión a rincones de Colombia: El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, estará el miércoles 14 de enero en Colombia respondiendo preguntas a los usuarios de esa red social.

Antanas Mockus pide a Uribe y Cepeda marchar por la vida el 4 de febrero: A través de un video publicado en YouTube, el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Antanas Mockus, está haciendo una convocatoria para marchar en el país el próximo 4 de febrero.