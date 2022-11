Propagandas políticas de las Farc entorpecen ambiente en el Congreso: Lizcano

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, rechazó las recientes propagandas que han sido publicadas por las Farc en redes sociales, las cuales calificó de irrespetuosas.



Dijo que, en su opinión, son agresivas y generan un ambiente tenso en medio de la discusión de proyectos como el de reincorporación política, que hace curso en el Congreso de la República.



"Obviamente esto es bastante agresivo y puede ir incluso en contra del ambiente positivo que tenemos para la aprobación de los proyectos de paz. Muchos compañeros me han llamado indignados con esos comerciales y, por supuesto, eso es lo que no queremos, que ahora se genere una polarización cuando todo lo que todos queremos es estar unidos alrededor de La Paz", advirtió.



Lizcano también dijo que, pese a que el proceso de paz busca precisamente que las Farc pueden reintegrarse a la vida política sin armas, "es inconveniente, inoportuno y está en contra de las posibilidades que tiene para hacer política. Es que no han entregado las armas, el Congreso no ha probado todavía la participación política de las Farc".



"Jurídicamente no pueden participar en política, tienen que respetar los procedimientos de implementación del Congreso y respetar al país para que hagan política cuando el proceso de paz ya está implementado y ellos se entreguen las armas", concluyó.