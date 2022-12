Proponemos a Fecode que repongan días en paro: secretario de Educación de Cali

Luego de que voceros del Ministerio de Educación aseguraran que en caso de que continúe el paro de maestros en el país, existe la posibilidad de que no se puedan realizar las Pruebas PISA en Colombia, el secretario de Educación de Cali, Édgar Polanco, habló de lo que representaría para el país la ausencia de dichas pruebas.



“Es algo muy grave como país, en la medida en que hace parte de los compromisos que tenemos con la OCDE debido a que es necesario la medición de la calidad educativa a partir de estándares internacionales”, dijo. (Lea también: MinEducación se reunirá con MinTrabajo para buscar salidas al paro de educadores )



Al preguntarle qué pasaría si no se realizan las pruebas, el funcionario respondió que confían en que en los próximos días haya reapertura al diálogo para reanudar las clases, pero en caso de no realizare se tendrán que reprogramar.



Agregó que los secretarios de Educación le plantearon a la ministra Parody su preocupación en las entidades territoriales frente al pago de la nómina de los maestros que se encuentran en paro. (Lea también: Fecode evalúa propuesta de diálogo ininterrumpido y levantar paro por cinco días )



“Hay varios rectores y directivos docentes, quienes deben reportar la información para descuentos por nómina, que también se encuentran en solidaridad con el paro y en consecuencia no han reportado dicha información. Así las cosas, pretendemos que uno de los puntos que se trate con Fecode sea la posibilidad de reponer esos días que estuvieron en paro”.



“El primer mensaje que le dimos a la ministra es reapertura al diálogo, entendemos que hay una voluntad política del Gobierno Nacional. Igualmente, ese mensaje también se lo entregamos a Fecode, quienes han manifestado disposición de diálogo incluso con el presidente Juan Manuel Santos”, puntualizó.